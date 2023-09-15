Гагаузия просит Турцию воздействовать на Санду

Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к властям Турции с просьбой воздействовать на руководство Молдавии и убедить его отказаться от действий, направленных на дестабилизацию ситуации в автономии. Это заявление было сделано после её встречи с главой Министерства иностранных дел Турции, Хаканом Фиданом, в Стамбуле.
Гуцул подчеркнула, что она направила письмо министру с просьбой турецкой стороны убедить официальное руководство Кишинева отказаться от попыток дестабилизации и манипуляций, касающихся Гагаузской автономии. В ходе встречи также обсудили новые направления сотрудничества между Турецкой Республикой и Гагаузией в социально-экономической сфере. Особое внимание уделяется участию Турции в программах по изучению гагаузского языка и сохранению культурного наследия гагаузов.
Весной этого года в Гагаузии прошли выборы главы автономии, и победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор". Эта партия была недавно признана незаконной в Молдавии. Вслед за победой Гуцул, конфликт между регионом и центральными властями обострился. Президент Молдавии, Майя Санду, заявила о нарушениях на выборах, а в центризбиркоме автономии прошли обыски. Также были заведены уголовные дела по обвинениям в незаконном финансировании предвыборной кампании и подкупе избирателей. Действия центральных властей вызвали возмущение в обществе Гагаузии, и Народное собрание (парламент) одобрило победу Гуцул.
В последнее время Санду заявила, что назначение Гуцул на должность члена правительства Молдавии замедляется из-за связей с партией "Шор", которая признана незаконной Конституционным судом страны. В свою очередь, депутаты Народного собрания Гагаузии трижды отказались утвердить персональный состав правительства автономии. Если эта ситуация не разрешится до конца сентября, то Гуцул будет иметь право распустить текущий состав парламента.
Глава Гагаузии также выразила намерение укреплять дружеские отношения с Россией в интервью ТАСС.
Зеленский пригрозил восточноевропейским странам "цивилизованными мерами"
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии (ЕК), Урсулой фон дер Ляйен, для обсуждения вопросов, связанных с доступом украинской сельскохозяйственной продукции на рынок Европейского союза (ЕС)
Запрет на импорт украинского зерна в Европу отменен. Польша и Венгрия продлили запрет
Европейская Комиссия (ЕК) не продлила запрет на импорт украинского зерна в Евросоюз, как говорится в ее официальном заявлении.
Минюст дополнил реестр иноагентов пятью новыми персонами
В соответствии с распоряжением Министерства юстиции Российской Федерации, датированным 15 сентября 2023 года, в реестр иностранных агентов были внесены пять новых записей.
Учителя в Екатеринбурге массово увольняются "по личным причинам"
Более десяти учителей покинули школу № 22 в Екатеринбурге по личным обстоятельствам, как сообщили в пресс-службе мэрии города