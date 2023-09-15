Гагаузия просит Турцию воздействовать на Санду

Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к властям Турции с просьбой воздействовать на руководство Молдавии и убедить его отказаться от действий, направленных на дестабилизацию ситуации в автономии. Это заявление было сделано после её встречи с главой Министерства иностранных дел Турции, Хаканом Фиданом, в Стамбуле.

Гуцул подчеркнула, что она направила письмо министру с просьбой турецкой стороны убедить официальное руководство Кишинева отказаться от попыток дестабилизации и манипуляций, касающихся Гагаузской автономии. В ходе встречи также обсудили новые направления сотрудничества между Турецкой Республикой и Гагаузией в социально-экономической сфере. Особое внимание уделяется участию Турции в программах по изучению гагаузского языка и сохранению культурного наследия гагаузов.

Весной этого года в Гагаузии прошли выборы главы автономии, и победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор". Эта партия была недавно признана незаконной в Молдавии. Вслед за победой Гуцул, конфликт между регионом и центральными властями обострился. Президент Молдавии, Майя Санду, заявила о нарушениях на выборах, а в центризбиркоме автономии прошли обыски. Также были заведены уголовные дела по обвинениям в незаконном финансировании предвыборной кампании и подкупе избирателей. Действия центральных властей вызвали возмущение в обществе Гагаузии, и Народное собрание (парламент) одобрило победу Гуцул.

В последнее время Санду заявила, что назначение Гуцул на должность члена правительства Молдавии замедляется из-за связей с партией "Шор", которая признана незаконной Конституционным судом страны. В свою очередь, депутаты Народного собрания Гагаузии трижды отказались утвердить персональный состав правительства автономии. Если эта ситуация не разрешится до конца сентября, то Гуцул будет иметь право распустить текущий состав парламента.

Глава Гагаузии также выразила намерение укреплять дружеские отношения с Россией в интервью ТАСС.