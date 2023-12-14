Ученые выяснили, как использование гаджетов перед сном влияет на здоровье подростков

Использование гаджетов у подростков связано с трудностями засыпания, как сообщают результаты исследования от Пенсильванского государственного университета. В ходе работы с 475 участниками установлено, что каждый час активного онлайн-общения перед сном задерживает засыпание на 11 минут, видеоигры — на 9 минут, а текстовые сообщения или игры за час до сна — на 30 минут.

Авторы предполагают, что ограничение активного экранного времени перед сном может помочь улучшить качество сна и снизить риск негативных последствий для здоровья подростков, сообщает Газета.Ру.