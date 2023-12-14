Ученые выяснили, как использование гаджетов перед сном влияет на здоровье подростков

Использование гаджетов у подростков связано с трудностями засыпания, как сообщают результаты исследования от Пенсильванского государственного университета. В ходе работы с 475 участниками установлено, что каждый час активного онлайн-общения перед сном задерживает засыпание на 11 минут, видеоигры — на 9 минут, а текстовые сообщения или игры за час до сна — на 30 минут.
Авторы предполагают, что ограничение активного экранного времени перед сном может помочь улучшить качество сна и снизить риск негативных последствий для здоровья подростков, сообщает Газета.Ру.
Ученые из Финляндии раскрыли тайну знаменитой пещеры Церковь Дьявола
Ученые из Финляндии раскрыли тайну знаменитой пещеры Пирункиркко, также известной как Церковь Дьявола, изучив ее воздействие на посетителей. Многие посетители пещеры ощущают присутствие «духов», даже заявляя о возможности вступить в контакт с Дьяволом.
Швеция: США может неверно понять раскол в ЕС из-за Украины
Об этом рассказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в преддверии саммита Европейского союза.
Ученые создали опытный препарат для диагностики и лечения рака, основанный на наночастицах
Ученые Института биофизики будущего МФТИ совместно с коллегами создали опытный препарат для диагностики и лечения рака, основанный на наночастицах. Препарат может применяться для точного уничтожения раковых клеток с использованием фототерапии и таргетной химиотерапии.
Диетолог предупредил о негативных свойствах картофеля
Диетолог Михаил Гинзбург предупредил о негативных свойствах употребления картофеля, отмечая, что чрезмерное потребление этого продукта может привести к ожирению, диабету, атеросклерозу и гипертонии из-за содержания быстрых углеводов.