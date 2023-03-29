Продажи наушников, умных часов, фитнес-браслетов и прочих smart-гаджетов в России могут значительно сократиться по итогам 2023 года, считают официальные дистрибьюторы электроники.

По мнению экспертов, спад продаж можно будет связать с ростом доли на рынке поддельных устройств, который начался еще прошлым летом. Техника "малоизвестных брендов" заняла уже почти половину рынка РФ, причем некоторые магазины электроники признают ее "визуальное сходство" с продукцией популярных марок.

Умные часы — это носимое устройство, которое сочетает в себе функции часов и различных электронных устройств, таких как смартфон или планшет. Умные часы могут показывать время, уведомлять о входящих звонках и сообщениях, а также позволяют пользователю контролировать различные функции и приложения на своем смартфоне или другом устройстве.