Исследователи опровергли связь использования гаджетов детьми с развитием аутизма

Исследование, проведенное израильскими учеными университета Ариэля и опубликованное в Journal of the American Medical Association (JAMA), опровергло связь между длительным использованием гаджетов детьми и развитием аутизма. В работе было задействовано 46 исследований с участием полумиллиона добровольцев, анализировалось общее время, проведенное перед экранами гаджетов.

Изучалась мозговая деятельность детей для выявления возможных расстройств нейропсихического развития, часто связанных с аутизмом. Комплексный анализ данных не выявил связи между использованием гаджетов и развитием аутизма. Замечено, что дети, увлекающиеся видеоконтентом, оказались более коммуникабельными по сравнению со сверстниками, предпочитающими другие виды досуга, сообщает Involta.