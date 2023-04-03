Главный тренер ФК "Химки" Спартак Гогниев покинул свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Контракт был расторгнут по обоюдному согласию. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ринат Билялетдинов.

Стоит отметить, что Гониев стал третьим в сезоне тренером "Химок", который покинул свой пост в этом сезоне. До него уволились Сергей Юран и Николай Писарев.