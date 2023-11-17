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  • Опубликована сегодня в 23:48

Патриотические экскурсии и футбольные баталии: юные спортсмены из новых регионов в Севастополе

Власти Севастополя предпринимают инициативу по организации патриотических экскурсий для молодых футболистов, принимающих участие в объединенном чемпионате по футболу "Содружество" в Крыму. Губернатор города, Михаил Развожаев, поделился этой новостью в своем Telegram-канале.

"Стартовал объединенный чемпионат по футболу "Содружество". Севастополь для юных футболистов новых территорий организовал культурную программу. С сегодняшнего дня по 22 ноября ежедневно ребята будут посещать с экскурсией Музейный историко-мемориальный комплекс героическим защитникам Севастополя "35-я береговая батарея" и военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" Южного военного округа Минобороны РФ", - написал губернатор.

Он подчеркнул, что в рамках лиги пройдут чемпионат профессиональных команд Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также чемпионаты по футболу среди юношеских и молодежных команд. Объединенный чемпионат "Содружество" инициирован Минспортом России при поддержке правительства РФ. В соревнованиях участвуют команды всех четырех новых субъектов России, а также спортсмены из Севастополя и Республики Крым в различных возрастных группах, включая юношеские и молодежные команды.

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