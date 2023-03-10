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  • Опубликована сегодня в 19:51

Полиция задержала человека, бросившего банан в сторону футболиста «Зенита»

Сотрудники правоохранительных органов Ульяновска задержали мужчину, который бросил банан в сторону футболиста "Зенита" Вендела. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции установили личность нарушителя и задержали его. Им оказался житель областного центра, 2004 года рождения", — отмечается в сообщении.

Инцидент произошел во время ¼ финала Пути регионов Кубка России в матче с ФК "Волга".

Злоумышленник был обвинен в нарушении правил поведения зрителей при проведении спортивных мероприятий.

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