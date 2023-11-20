Футболисты сборной Кубы прибыли на матч с командой России в Волгограде без необходимой обуви

Футболисты сборной Кубы прибыли на матч с национальной командой России в Волгограде без необходимой обуви. Об этом информирует генеральный секретарь Ассоциации футбола страны, Мигель Анхель Диас, сообщает Газета.Ру.

"Мы столкнулись с трудностями по прибытии в Россию — возник вопрос с подходящей обувью. У нас привыкли играть на синтетических полях с низкой влажностью газона, и поэтому мы используем бутсы с короткими шипами. Когда мы прилетели в Россию, мы осознали, что нам необходима другая обувь. Мы приобрели нужные бутсы прямо в Волгограде. Для нас важнее были характеристики обуви, чем ее качество, чтобы мы могли нормально выступить на таком газоне", — отметил Диас.

Матч между сборными России и Кубы запланирован на 20 ноября с началом в 19:30 по московскому времени. Эта встреча станет пятым товарищеским матчем национальной команды в 2023 году.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение о временной отстраненности сборной России и всех российских клубов от участия в официальных соревнованиях под их эгидой. С тех пор российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.