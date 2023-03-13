Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 11.03.2023 : 75,9406
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 11.03.2023 : 80,4009
  1. Главная
  2. Спорт
  • Опубликована сегодня в 14:23

Сборная России примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии

Сборная России примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии. Об этом глава пресс-службы Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев.

"Мужская национальная сборная России по футболу примет участие в первом чемпионате CAFA. Матчи группового этапа планируют провести в Ташкенте и Бишкеке", — сказал Салиев.

Напомним, в настоящее время решается вопрос о переходе сборной России из европейской в азиатскую футбольную лигу.

Мир

Песков прокомментировал победы фильма «Навальный» на Оскаре

Саму картину Песков не смотрел

Читать полностью

В Кремле не стали комментировать информацию о том, что Индия будет соблюдать потолок цен на нефть из России

Все решения приняты Владимиром Путиным

Читать полностью

Общество

В Москве открыли госпиталь для раненых пациентов с новых регионов

Учреждение подразумевает принимать частников специальной военной операции, гражданских служащих, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий

Читать полностью

Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России

Однако смартфоны iPhone продолжают принимать

Читать полностью

Новости