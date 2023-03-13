Сборная России примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии. Об этом глава пресс-службы Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев.
"Мужская национальная сборная России по футболу примет участие в первом чемпионате CAFA. Матчи группового этапа планируют провести в Ташкенте и Бишкеке", — сказал Салиев.
Напомним, в настоящее время решается вопрос о переходе сборной России из европейской в азиатскую футбольную лигу.
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