Сборная России примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии. Об этом глава пресс-службы Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев.

"Мужская национальная сборная России по футболу примет участие в первом чемпионате CAFA. Матчи группового этапа планируют провести в Ташкенте и Бишкеке", — сказал Салиев.

Напомним, в настоящее время решается вопрос о переходе сборной России из европейской в азиатскую футбольную лигу.