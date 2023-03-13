Бывший защитник сборной России по футболу Иван Новосельцев объявил о завершении своей карьеры. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Последним клубом футболиста стал тульский "Ареснал" за который он выступал в сезоне 2021-2022 годов.

Новосельцев поблагодарил всех, кто разделял с ним эти мгновения, тренеров, партнеров и прочих причастных.