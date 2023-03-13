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  • Опубликована сегодня в 21:51

Экс-защитник сборной РФ по футболу завершил карьеру

Бывший защитник сборной России по футболу Иван Новосельцев объявил о завершении своей карьеры. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Последним клубом футболиста стал тульский "Ареснал" за который он выступал в сезоне 2021-2022 годов.

Новосельцев поблагодарил всех, кто разделял с ним эти мгновения, тренеров, партнеров и прочих причастных.

"Футбол навсегда в моем сердце был и остается. Однако с сегодняшнего дня пришло время для нового путешествия. И с улыбкой на лице я шагаю вперед", — резюмировал спортсмен.

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