Бывший защитник сборной России по футболу Иван Новосельцев объявил о завершении своей карьеры. Об этом он сообщил в социальных сетях.
Последним клубом футболиста стал тульский "Ареснал" за который он выступал в сезоне 2021-2022 годов.
Новосельцев поблагодарил всех, кто разделял с ним эти мгновения, тренеров, партнеров и прочих причастных.
"Футбол навсегда в моем сердце был и остается. Однако с сегодняшнего дня пришло время для нового путешествия. И с улыбкой на лице я шагаю вперед", — резюмировал спортсмен.
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