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  • Опубликована сегодня в 9:47

Тренер сборной Украины по футболу призвал забыть те страны, которые играют с Россией

Временно исполняющий обязанности тренера сборной Украины по футболу Руслан Рогань призвал отвергнуть тех, кто играет с Россией. Об этом сообщает "Обозреватель".

Рогань считает, что такие команды нужно забыть и не вспоминать ни на них, ни на эти страны.

Стоит отметить, что 23 марта сборная России по футболу проведет матч против сборной Ирана, а 26 марта запланирована домашняя встреча с командой Ирака.

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