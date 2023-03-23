Временно исполняющий обязанности тренера сборной Украины по футболу Руслан Рогань призвал отвергнуть тех, кто играет с Россией. Об этом сообщает "Обозреватель".

Рогань считает, что такие команды нужно забыть и не вспоминать ни на них, ни на эти страны.

Стоит отметить, что 23 марта сборная России по футболу проведет матч против сборной Ирана, а 26 марта запланирована домашняя встреча с командой Ирака.