Финансирование фундаментальной науки в России не будет сокращаться, а слухи о ее смерти сильно преувеличены. Об этом заявил помощник президента Андрей Фурсенко, перефразировав американского писателя Марка Твена.
Накануне во время Советы по науке и образованию президент России Владимир Путин заверил ученых, что финансирование научных исследований в нашей стране не сократиться, однако госсредства надо тратить эффективно.
Фурсенко прокомментировал слова президента цитатой Марка Твена, отметив, что фундаментальные работы были, есть и будут всегда ответственностью государства.
При этом, по мнению помощника, Россия не должна разрушать контакты с коллегами, независимо от того, работают ли они в дружественных или нет странах, не будет идти на самоограничения.
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