В WhatsApp появилась возможность привязки электронной почты к пользовательской учетной записи

Разработчики мессенджера WhatsApp предоставили доступ к новой функции, которая позволяет привязывать электронную почту к своей учетной записи. Эта опция дополняет использование номера телефона и может быть полезной, если у вас нет доступа к мобильной связи.

Функция подтверждения учетной записи через электронную почту не отменяет необходимости ввода PIN-кода, получаемого по SMS, при первичной регистрации в WhatsApp. Это изменение лишь упрощает процесс входа в уже существующую учетную запись на устройстве без использования номера телефона. Это может быть удобным в случае отсутствия доступа к SIM-карте или мобильной связи.

Адрес электронной почты пользователя остается невидимым для его собеседников. Привязать свой адрес электронной почты можно в разделе "Аккаунт" — "Адрес электронной почты" в настройках мессенджера, сообщает Газета.Ру.

Это нововведение долго тестировалось среди пользователей бета-версий WhatsApp для iOS и Android. Теперь функция постепенно распространяется среди пользователей мессенджера.