Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.03.2023 : 75,4729
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.03.2023 : 80,1897
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 6:38

Право на труд: ФСИН будет переселять ЗК на работу в другие колонии

ФСИН может быть предоставлено право "переселять" заключенных из труднодоступных регионов в колонии, где они смогут полноценно работать. Об этом говорится в законопроекте экономического комитета Совфеда под председательством Андрея Кутепова.

Сенаторы предлагают дополнить статью 73 УК РФ пунктом, который предоставлял бы возможность администрациям отдаленных колоний переводить заключенных в исправительные учреждения, где они могли бы полноценно трудиться и получать зарплату, — говорится в документе, которым располагает РИА "Новости".

Как говорится в пояснительной записке Кутепова, общественно полезный труд осужденных является средством исправления и обязанностью, одним из составляющих процесса отбывания наказания. В силу указанных причин осужденные привлекаются к труду не по своему волеизъявлению, а в соответствии с требованиями УК.

Мир

Николаевские подпольщики помогли уничтожить базу подготовки диверсантов

"Мы передали координаты тренировочной базы куда надо, и 25 февраля русские попали четко в цель", - рассказал один подпольщиков-активистов.

Читать полностью

Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД Германии за ее требования к России

Германия ведет себя нереалистично

Читать полностью

Общество

Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований

Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований

Пришла пора отказаться от бюрократического подхода к вопросу снабжения российских подразделений, не входящих в структуру Минобороны РФ. Об этом заявил политолог, президент АНО "Евразийский институт молодежных инициатив" Юрий Самонкин.

Читать полностью
Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую

Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратил внимание на сомнительные с точки зрения закона действия ректора Тверского государственного медицинского университета.

Читать полностью

Новости