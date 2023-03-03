ФСИН может быть предоставлено право "переселять" заключенных из труднодоступных регионов в колонии, где они смогут полноценно работать. Об этом говорится в законопроекте экономического комитета Совфеда под председательством Андрея Кутепова.

Сенаторы предлагают дополнить статью 73 УК РФ пунктом, который предоставлял бы возможность администрациям отдаленных колоний переводить заключенных в исправительные учреждения, где они могли бы полноценно трудиться и получать зарплату, — говорится в документе, которым располагает РИА "Новости".

Как говорится в пояснительной записке Кутепова, общественно полезный труд осужденных является средством исправления и обязанностью, одним из составляющих процесса отбывания наказания. В силу указанных причин осужденные привлекаются к труду не по своему волеизъявлению, а в соответствии с требованиями УК.