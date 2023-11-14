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  • Опубликована сегодня в 12:08

Спецслужбы ФСБ предотвратили теракт в административном здании Челябинска

Сотрудники Федеральной службы безопасности успешно предотвратили планируемый террористический акт в одном из административных зданий Челябинска.

Подозреваемый, являющийся «сторонником идеологии украинской националистической организации», был задержан, а его намерения включали использование самодельных зажигательных гранат.

Уголовное дело было заведено по статье о покушении на террористический акт, и в настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.

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