Спецслужбы ФСБ предотвратили теракт в административном здании Челябинска

Сотрудники Федеральной службы безопасности успешно предотвратили планируемый террористический акт в одном из административных зданий Челябинска.

Подозреваемый, являющийся «сторонником идеологии украинской националистической организации», был задержан, а его намерения включали использование самодельных зажигательных гранат.

Уголовное дело было заведено по статье о покушении на террористический акт, и в настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.