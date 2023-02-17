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  • Опубликована сегодня в 12:05

ФСБ предотвратила теракт на химическом предприятии в Калужской области

ФСБ предотвратила террористический акт на химическом предприятии в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Калужской области предотвращен террористический акт, планировавшийся двумя уроженцами республик Центрально-азиатского региона", — отметили в ФСБ.

Отмечается, что боевики принадлежали к группировке "Исламское государство" (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Во время задержания террористы оказали сопротивление и были ликвидированы.

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