ФСБ предотвратила террористический акт на химическом предприятии в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В Калужской области предотвращен террористический акт, планировавшийся двумя уроженцами республик Центрально-азиатского региона", — отметили в ФСБ.
Отмечается, что боевики принадлежали к группировке "Исламское государство" (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Во время задержания террористы оказали сопротивление и были ликвидированы.
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