Сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal. Об этом сообщает РИА Новости.

32-летний сотрудник московского бюро издания Эван Гершкович был арестован по подозрению в шпионаже. Он обвиняется в том, что по заданию редакции собирал сведения составляющие государственную тайну о предприятии российской оборонной промышленности.