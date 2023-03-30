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  • Опубликована сегодня в 11:06

В Екатеринбурге по подозрению в шпионаже задержан корреспондент The Wall Street Journal

Сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal. Об этом сообщает РИА Новости.

32-летний сотрудник московского бюро издания Эван Гершкович был арестован по подозрению в шпионаже. Он обвиняется в том, что по заданию редакции собирал сведения составляющие государственную тайну о предприятии российской оборонной промышленности.

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