Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ) задержала двух агентов, принадлежащих к запрещенной в России террористической организации "Легион "Свобода России"* (ЛСР)*, в момент подготовки к поджогу здания на территории Ростовской области. Об этом сообщила ФСБ РФ.

По информации, представленной в сообщении, ФСБ РФ пресекла незаконную деятельность двух граждан Российской Федерации, которые действовали по инструкциям представителей организации "Легион "Свобода России"*. Они готовили диверсионно-террористические акты в регионе и были задержаны в момент, когда готовились поджечь административное здание.

При задержании у подозреваемых было изъято четыре бутылки с зажигательной смесью, заполненные бланки контрактов на вступление в Вооруженные Силы Украины (ВСУ), а также анкеты и заявления, содержащие антироссийскую позицию и предназначенные для вступления в запрещенную организацию "Легион "Свобода России"*. В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела.

В феврале текущего года Верховный суд Российской Федерации признал "Легион "Свобода России"* террористической организацией и запретил ее деятельность на территории России. Прокуратура оценивает, что данная структура, созданная на Украине, имеет целью подорвать основы конституционного строя в России и свергнуть существующую власть, в том числе с использованием терактов.

Правоохранительные органы в России начали расследование как минимум 20 уголовных дел в отношении участников и сторонников "Легиона"* по статьям 205.2, 208, 281, 275 и 275.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.