Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ) задержала двух агентов, принадлежащих к запрещенной в России террористической организации "Легион "Свобода России"* (ЛСР)*, в момент подготовки к поджогу здания на территории Ростовской области. Об этом сообщила ФСБ РФ.
По информации, представленной в сообщении, ФСБ РФ пресекла незаконную деятельность двух граждан Российской Федерации, которые действовали по инструкциям представителей организации "Легион "Свобода России"*. Они готовили диверсионно-террористические акты в регионе и были задержаны в момент, когда готовились поджечь административное здание.
При задержании у подозреваемых было изъято четыре бутылки с зажигательной смесью, заполненные бланки контрактов на вступление в Вооруженные Силы Украины (ВСУ), а также анкеты и заявления, содержащие антироссийскую позицию и предназначенные для вступления в запрещенную организацию "Легион "Свобода России"*. В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела.
В феврале текущего года Верховный суд Российской Федерации признал "Легион "Свобода России"* террористической организацией и запретил ее деятельность на территории России. Прокуратура оценивает, что данная структура, созданная на Украине, имеет целью подорвать основы конституционного строя в России и свергнуть существующую власть, в том числе с использованием терактов.
Правоохранительные органы в России начали расследование как минимум 20 уголовных дел в отношении участников и сторонников "Легиона"* по статьям 205.2, 208, 281, 275 и 275.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
- Запрещенная в России террористическая организация
Mlada fronta Dnes: Каждый чех выпивает алкоголя равного10 литрам чистого спирта на организм
Алкогольная зависимость продолжает оставаться серьезной проблемой для жителей Чехии, свидетельствуют результаты нового исследования, проведенного социологическим агентством Median и опубликованные в газете Mlada fronta Dnes.
Еврокомиссия вновь обсудит ситуацию с украинским зерном 25 сентября
Спорные вопросы, связанные с импортом украинского зерна в приграничные с Украиной европейские страны, будут обсуждаться на заседании специальной координационной платформы 25 сентября
Мантуров: Lada Vesta будет собираться в Узбекистане
В ближайшее время Москва и Ташкент могут приступить к оценке проекта по организации сборки автомобиля нового поколения Lada Vesta в Узбекистане, объявил вице-премьер-министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров после заседания совместной комиссии на уровне правительств двух стран.
Telegraph: 13,8 миллиона фунтов стерлингов потратят на поддержку ЛГБТ в Великобритании
Национальная служба здравоохранения Великобритании приняла решение выделить значительные средства на создание трех новых департаментов, придерживаясь принципов равенства и уважения к ЛГБТ, несмотря на критику за возможное расточительство