ФСБ России пресекла теракт против мирных жителей в Запорожской области — задержаны три пособника ГРУ Украины, вскрыты два схрона с оружием и боеприпасами, сообщил пресс-офицер группировки ВС РФ "Днепр" Роман Кодрян.

"Подразделения военной полиции во взаимодействии с силовыми структурами других ведомств был предотвращен очередной акт терроризма в отношении мирного населения на освобожденных в ходе специальной военной операции территориях Запорожской области. Всего задержано три пособника ВСУ, обнаружено два схрона с оружием и боеприпасами", — сказал он, передает РИА "Новости".

По его словам, вся взрывчатка уничтожена на военном полигоне в Запорожской области.