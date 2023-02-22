Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.02.2023 : 74,8596
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.02.2023 : 79,7588
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 11:23

ФСБ задержала пятерых сборщиков денег для террористов в Сирии

ФСБ задержала в Москве, Кировской и Пензенской областях пятерых пособников запрещенной в России террористической организации, занимавшихся сбором средств для боевиков в Сирии.

Установлено, что задержанные на регулярной основе осуществляли денежные переводы на счета боевиков в Сирии. Полученные финансовые средства использовались для приобретения вооружения, транспортных средств и амуниции, — сообщили в ФСБ, передает ТАСС.

Также известно, что все задержанные разделяли идеологию международной террористической организации и действовали строго под контролем иностранных наставников.

Мир

Количество фур на въезд из Белоруссии в Польшу увеличилось до 500

Такой результат за сутки оказался вдвое больше предыдущего показателя

Читать полностью

Медведев: без победы в СВО Россию порвут на части

Политик прокомментировал выступление лидера США Байдена на конференции в Варшаве, сказав, что его слова являются "рафинированным враньем"

Читать полностью

Общество

Фальков прокомментировал решение Путина изменить систему образования

В ближайшее время правительство России начнет работу над реформой университетского обучения

Читать полностью

Чемпионат "Абилимпикс" в 2023 году пополнится тремя новыми компетенциями

Участники смогут проявить себя в таких направлениях, как администрирование базы данных, туризм и изобразительное искусство

Читать полностью

Новости