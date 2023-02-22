ФСБ задержала в Москве, Кировской и Пензенской областях пятерых пособников запрещенной в России террористической организации, занимавшихся сбором средств для боевиков в Сирии.
Установлено, что задержанные на регулярной основе осуществляли денежные переводы на счета боевиков в Сирии. Полученные финансовые средства использовались для приобретения вооружения, транспортных средств и амуниции, — сообщили в ФСБ, передает ТАСС.
Также известно, что все задержанные разделяли идеологию международной террористической организации и действовали строго под контролем иностранных наставников.
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