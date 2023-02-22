ФСБ задержала в Москве, Кировской и Пензенской областях пятерых пособников запрещенной в России террористической организации, занимавшихся сбором средств для боевиков в Сирии.

Установлено, что задержанные на регулярной основе осуществляли денежные переводы на счета боевиков в Сирии. Полученные финансовые средства использовались для приобретения вооружения, транспортных средств и амуниции, — сообщили в ФСБ, передает ТАСС.

Также известно, что все задержанные разделяли идеологию международной террористической организации и действовали строго под контролем иностранных наставников.