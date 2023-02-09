На территории Ставропольского края были уничтожены четверо террористов, планировавших теракт на железной дороге. Об этом сообщили в ФСБ России.

"В результате проведенной контртеррористической операции нейтрализованы четверо бандитов, которые планировали совершить теракт на железнодорожной станции края", — говорится в сообщении ведомства.

По данным спецслужбы, на месте операции были обнаружены автомат, пистолет и два самодельных взрывных устройства, одно из которых подорвали террористы.

Все боевики оказались причастными к "деятельности украинского военизированного националистического формирования". Какого именно — не уточняется.