На территории Ставропольского края были уничтожены четверо террористов, планировавших теракт на железной дороге. Об этом сообщили в ФСБ России.
"В результате проведенной контртеррористической операции нейтрализованы четверо бандитов, которые планировали совершить теракт на железнодорожной станции края", — говорится в сообщении ведомства.
По данным спецслужбы, на месте операции были обнаружены автомат, пистолет и два самодельных взрывных устройства, одно из которых подорвали террористы.
Все боевики оказались причастными к "деятельности украинского военизированного националистического формирования". Какого именно — не уточняется.
Российская артиллерия уничтожила стоянку бронетехники ВСУ вместе с боеприпасами под Херсоном
В результате удара уничтожены такие боеприпасы, как снаряды к гаубице M777 калибром 155 миллиметров.
Премьер Польши Моравецкий назвал Россию "государством-террористом"
И призвал не вести с Москвой переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
Минкультуры назначило нового гендиректора Третьяковской галереи
Такую ответственную должность заняла Елена Проничева, ранее возглавлявшая Политехнический музей. Она сместила Зельфиру Трегулову, которая занимала пост руководителя на протяжении 8 лет, с 2015 года.
Путин провёл заседание Совета по науке и образованию
Главный вопрос для обсуждения - реализация стратегических инициатив в научно-технической сфере.