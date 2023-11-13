Эксперты выделили определенные фрукты, которые эффективно снижают уровень холестерина

Специалисты утверждают, что виноград, инжир, абрикосы и персики являются эффективными продуктами для снижения уровня холестерина, сообщает Юность Сибири.

Виноград содержит птеростильбен и ресвератрол, известные своей способностью нормализовывать уровень холестерина путем снижения уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), которые известны как "плохой" холестерин.

Инжир богат пищевыми волокнами, антиоксидантами и полифенолами. В нем также присутствует пектин, который способствует регулированию уровня холестерина в крови.

Абрикосы рекомендуется включать в рацион для профилактики заболеваний щитовидной железы, а также за их положительное воздействие на состояние сосудов и сердца. Абрикосы помогают выводить токсины, способствуют снижению уровня холестерина и избыточного веса.

Персики, по мнению экспертов, содержат пектин, который стимулирует перистальтику, поддерживает и питает здоровую микрофлору кишечника, а также способствует выводу токсинов. Исключение персиков из рациона рекомендуется только при обострении заболеваний ЖКТ (гастрит, язва желудка).