Глава наиболее масштабной оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц заявил о том, что украинские беженцы должны искать работу, а не жить на деньги государства. Его сообщение опубликовало издание Focus.

Политик обратился к властям ФРГ с требованием обратить внимание на низкую работоспособность украинских беженцев и обратить внимание на пример других стран. Например, высокая трудоустроенность наблюдается в Нидерландах, где работает около половины беженцев, а в Польше и Дании работают 65% и 78% соответственно.

- Мы хотим, чтобы они работали, - говорит Мерц.

Также лидер партии подчеркнул, что основная проблема в низкой оценке дипломов беженцев. Властям проще платить пособия, нежели обратить внимание на квалификацию людей.