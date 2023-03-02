Читатели немецкого издания Die Welt подвергли критике обращение министра иностранных дел Германии Анналены Бербок к российскому коллеге Сергею Лаврову. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Дипломат потребовала от Лаврова прекратить специальную военную операцию на Украине.
"После ее прошлых заявлений о России она не может выступать посредником в украинском конфликте", — заявил один из читателей.
Другой читатель отметил, что Бербок не предлагает ничего конструктивного, а лишь высказывает требования.
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