Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.03.2023 : 75,4729
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.03.2023 : 80,1897
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 19:44

Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД Германии за ее требования к России

Читатели немецкого издания Die Welt подвергли критике обращение министра иностранных дел Германии Анналены Бербок к российскому коллеге Сергею Лаврову. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Дипломат потребовала от Лаврова прекратить специальную военную операцию на Украине.

"После ее прошлых заявлений о России она не может выступать посредником в украинском конфликте", — заявил один из читателей.

Другой читатель отметил, что Бербок не предлагает ничего конструктивного, а лишь высказывает требования.

Мир

МИД РФ: следим за информацией о поставках боеприпасов Украине Сербией

МИД внимательно следит за СМИ

Читать полностью

Глава Госдепа США призвал российского коллегу прекратить СВО

Это нереалистично

Читать полностью

Общество

Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований

Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований

Пришла пора отказаться от бюрократического подхода к вопросу снабжения российских подразделений, не входящих в структуру Минобороны РФ. Об этом заявил политолог, президент АНО "Евразийский институт молодежных инициатив" Юрий Самонкин.

Читать полностью
Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую

Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратил внимание на сомнительные с точки зрения закона действия ректора Тверского государственного медицинского университета.

Читать полностью

Новости

window.addEventListener('load', function () { var url = 'https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js'; var div = document.createElement('div'); div.setAttribute('data-playerId', '2553'); div.setAttribute('data-profileId', '11021'); div.setAttribute('class', 'viqeo-fly-widget'); document.body.appendChild(div); setTimeout(function () { var s = document.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = url; s.async = true; var t = document.getElementsByTagName("script")[0]; t.parentNode.insertBefore(s, t); }, 5000); }, false);