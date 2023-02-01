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  • Опубликована сегодня в 10:20

Фрегат "Адмирал Головко" станет опорой ВМФ России

По словам Питера Сучиу, фрегат, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс", а также современными зенитными комплексами "Полимент-Редут", станет одним из самых боеспособных кораблей ВМФ России.

"Он способен эффективно бороться как с кораблями, так и с подводными лодками, а также с авиацией. Сможет наносить удары по наземным и береговым объектам с расстояния свыше 1500 километров, а также развивать скорость до 29 узлов", — указывает обозреватель в своей статье для 19 FortyFive.

Известно, фрегат "Адмирал Головко" — третий по счету корабль проекта 22350. Его предшественники фрегаты "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов" уже несут службу в составе соединения ракетных кораблей Северного флота. На "Адмирале Горшкове" проходили испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон".

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