В Лос-Анджелесе проходит 95-ая церемония вручения наград американской киноакадемии. Брендан Фрейзер получил "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль" за работу в фильме "Кит".

В этой категории в финальную часть отбора вышли Остин Батлер за свою работу в фильме "Элвис", Коллин Фаррелл — за участие в проекте "Банши Инишерина", Пол Мескаль, сыгравший главную мужскую роль в фильме "Солнце мое" и Билл Найи — за работу в фильме "Жить".