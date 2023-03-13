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  • Опубликована сегодня в 8:18

Брендан Фрейзер получил Оскар за работу в фильме Кит

В Лос-Анджелесе проходит 95-ая церемония вручения наград американской киноакадемии. Брендан Фрейзер получил "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль" за работу в фильме "Кит".

В этой категории в финальную часть отбора вышли Остин Батлер за свою работу в фильме "Элвис", Коллин Фаррелл — за участие в проекте "Банши Инишерина", Пол Мескаль, сыгравший главную мужскую роль в фильме "Солнце мое" и Билл Найи — за работу в фильме "Жить".

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