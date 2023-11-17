Банк ВТБ выявил новый метод мошенничества, связанный с фальшивыми "курсами для финансовых аналитиков". Мошенники начали привлекать потенциальных жертв, предлагая им вакансии финансовых аналитиков. После завоевания доверия они убеждают соискателей вложить свои средства на специальный счет с обещанием "получения дохода", сообщает РБК.

Новую схему мошенничества раскрыл Дмитрий Ревякин, начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ. По его словам, потенциальных жертв обучают торговле на финансовых и валютных рынках, после чего предлагают вложить свои деньги в проект. Однако по завершении обучения все средства исчезают, и человек не может вывести "заработанные" средства.

Суть схемы заключается в следующем: мошенники находят резюме соискателей, предлагают им вакансии финансовых аналитиков и устраивают бесплатное обучение в офисе компании-однодневки. В ходе обучения мошенники получают информацию о материальном положении и наличии кредитов у жертвы. После завершения курса мошенники уговаривают внести деньги на счет, обещая получение дохода. Если у человека нет денег, их пытаются уговорить взять кредит или заложить имеющуюся недвижимость.

Затем жертву просят отдать деньги наличными, указывая, что это необходимо для внесения на торговый счет или криптокошелек. Мошенники показывают фальшивое пополнение счета и получение дохода, в результате чего средства переводятся на их счета. Мошенническая схема повторяется, пока клиент не уходит в убыток или не догадывается о мошенничестве.