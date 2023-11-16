Актер Деревянко заявил, что его одурачили деловые партнеры

Актер Павел Деревянко подал в суд на своих бывших партнеров по криптобизнесу, утверждая, что они его одурачили. Ранее было сообщено, что против Деревянко возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Актер заявил, что он сам является потерпевшим, а его партнеры - мошенниками.

Согласно информации, представленной газетой "Московский комсомолец", уголовное дело возбуждено по заявлению 38-летнего директора полиграфической фирмы Сергея Николенко. Он заключил с Деревянко и его партнером Григорием Мулузяном договор займа на сумму более одного миллиона рублей. Позднее Николенко обнаружил, что условия договора не были выполнены, и деньги не были возвращены.

Партнер Деревянко, Григорий Мулузян, сообщил, что они вместе создали компанию Bee Soul и занимались торговлей на криптобирже. Он утверждает, что проблемы начались, и Деревянко начал обвинять его во всех проблемах, хотя актер сам приводил клиентов. Мулузян также утверждает, что Николенко является клиентом, который взял под расписку 100 миллионов рублей.

Суд также получил заявление от другой женщины, требующей от Деревянко более 22 миллионов рублей. Адвокат Деревянко утверждает, что актер этих денег не получал, и суд признал необходимость сбора дополнительных доказательств.

Другой адвокат актера, Александр Аронов, подтвердил, что уголовное дело было возбуждено, и Деревянко признан потерпевшим. Аронов заявил, что Деревянко сам является потерпевшим, и поданные против него иски основаны на противоправных действиях его бывших партнеров.