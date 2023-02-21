Предлагаемая правительством Франции пенсионная реформа спровоцировала общественный всплеск негодования, в связи с чем ожидаются проблемы с транспортом. Об этом сообщил министр-делегат, отвечающий за средства передвижения, Клеман Бон. Политик призвал граждан быть готовыми к таким перебоям.

"7 марта будет трудно. Я пока не знаю, сколько дней. Мы ведем переговоры, некоторые профсоюзы призвали к бессрочной забастовке, некоторые предприятия уже о ней предупредили, другие - нет"

На данный момент в общенациональной забастовке приняли участие более 1,1 млн человек.