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  • Опубликована сегодня в 11:19

Число задержанных на акциях протеста во Франции составило 457

По предварительным данным французского МВД во главе с Жеральдом Дарманен стало известно, что число задержанных на акциях протеста против увеличения пенсионного возраста во стране составило 457 человек. А количество пострадавших полицейских и жандармов - 441.

Ранее сообщалось о нападениях со стороны протестующих на правоохранительные органы: "забастовщики" Парижа бросали в полицейских коктейли Молотова и булыжники.

Напомним, что акция протеста продолжаетсяя с 16 марта текущего года по причине принятия закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет. Закон был принят в обход голосования в нижней палате парламента.

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