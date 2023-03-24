По предварительным данным французского МВД во главе с Жеральдом Дарманен стало известно, что число задержанных на акциях протеста против увеличения пенсионного возраста во стране составило 457 человек. А количество пострадавших полицейских и жандармов - 441.
Ранее сообщалось о нападениях со стороны протестующих на правоохранительные органы: "забастовщики" Парижа бросали в полицейских коктейли Молотова и булыжники.
Напомним, что акция протеста продолжаетсяя с 16 марта текущего года по причине принятия закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет. Закон был принят в обход голосования в нижней палате парламента.
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