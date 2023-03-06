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  • Опубликована сегодня в 22:40

Терминалы СПГ во Франции прекратили свою работу на неделю из-за забастовки

Три терминала сжиженного природного газа (СПГ) во Франции остановили свою работу на неделю из-за забастовки работников, которые выступают против пенсионной реформы. Такая информация стала известна от телеканала BFMTV со ссылкой на профсоюз «Всеобщая конфедерация труда».

Напомним, ранее, 3 марта, на территории Франции началась бесрочная забастовка работников французских атомных электростанций против пенсионной реформы.

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