Три терминала сжиженного природного газа (СПГ) во Франции остановили свою работу на неделю из-за забастовки работников, которые выступают против пенсионной реформы. Такая информация стала известна от телеканала BFMTV со ссылкой на профсоюз «Всеобщая конфедерация труда».

Напомним, ранее, 3 марта, на территории Франции началась бесрочная забастовка работников французских атомных электростанций против пенсионной реформы.