Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о своем потенциальном официальном визите в Китай, однако он хочет, чтобы его сопровождала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я предложил Урсуле фон дер Ляйен сопровождать меня в ходе моего визита в Китай"

Даты поездки лидер Франции не уточняет.