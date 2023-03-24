Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о своем потенциальном официальном визите в Китай, однако он хочет, чтобы его сопровождала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Я предложил Урсуле фон дер Ляйен сопровождать меня в ходе моего визита в Китай"
Даты поездки лидер Франции не уточняет.
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