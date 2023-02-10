Премьер-министр Италии Джорджа Мелони негативно отнеслась к решению президента Франции Эмманюэля Макрона пригласить в Париж Главу Украины Владимира Зеленского. По её оценке, этот шаг нарушает единство ЕС.
На данный момент зарубежные СМИ обсуждают "ссору" лидеров Франции и Италии, ниже преведены иностранные издания, которые прокомментировали данную ситуацию:
- Politico (американская медиа-организация в области политической журналистики)
Даже итальянские журналисты в Брюсселе не знали, что их премьер сделает заявление перед саммитом, не говоря уже о том, что будет порицать Францию. Этот резкий упрек показал, как разладились отношения между Италией и Францией после прихода Мелони. Она использовала визит Зеленского как повод, чтобы еще больше ухудшить отношения.
- Financial Times (международная деловая газета)
Мелони обиделась, что ее не пригласили на ужин, на котором кроме Макрона и Зеленского присутствовал канцлер Германии. Она делает себе только хуже, раздувая это, считает эксперт Натали Точчи. Итальянские власти должны задать себе вопрос, почему новое правительство потеряло вес в европейской интеграции.
Напомним, что Зеленский вечером 8 февраля прибыл в Париж, чтобы встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.
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