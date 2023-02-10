Премьер-министр Италии Джорджа Мелони негативно отнеслась к решению президента Франции Эмманюэля Макрона пригласить в Париж Главу Украины Владимира Зеленского. По её оценке, этот шаг нарушает единство ЕС.

На данный момент зарубежные СМИ обсуждают "ссору" лидеров Франции и Италии, ниже преведены иностранные издания, которые прокомментировали данную ситуацию:

Politico (американская медиа-организация в области политической журналистики)

Даже итальянские журналисты в Брюсселе не знали, что их премьер сделает заявление перед саммитом, не говоря уже о том, что будет порицать Францию. Этот резкий упрек показал, как разладились отношения между Италией и Францией после прихода Мелони. Она использовала визит Зеленского как повод, чтобы еще больше ухудшить отношения.

Financial Times (международная деловая газета)

Мелони обиделась, что ее не пригласили на ужин, на котором кроме Макрона и Зеленского присутствовал канцлер Германии. Она делает себе только хуже, раздувая это, считает эксперт Натали Точчи. Итальянские власти должны задать себе вопрос, почему новое правительство потеряло вес в европейской интеграции.

Напомним, что Зеленский вечером 8 февраля прибыл в Париж, чтобы встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.