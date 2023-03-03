Французские эксперты смогли расшифровать данные черного ящика вертолета, в котором разбился министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.
В настоящее время информация с бортового самописца передана в руки следователей. Подробности пока не уточняются.
Напомним, 18 января 2023 года в Броварах потерпел крушение вертолет. Погибли девять человек, находившихся внутри и еще 14 человек на земле.
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Подробности не раскрываются
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Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований
Пришла пора отказаться от бюрократического подхода к вопросу снабжения российских подразделений, не входящих в структуру Минобороны РФ. Об этом заявил политолог, президент АНО "Евразийский институт молодежных инициатив" Юрий Самонкин.
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