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  • Опубликована сегодня в 17:39

Во Франции расшифровали данные с черного ящика вертолета, на котором погиб глава МВД Украины

Французские эксперты смогли расшифровать данные черного ящика вертолета, в котором разбился министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

В настоящее время информация с бортового самописца передана в руки следователей. Подробности пока не уточняются.

Напомним, 18 января 2023 года в Броварах потерпел крушение вертолет. Погибли девять человек, находившихся внутри и еще 14 человек на земле.

Мир

TNYT: Украинские военные участвовали в учениях на базе США в Германии

Подробности не раскрываются

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Сербское оборонное предприятие не поставляло ракеты Украине

Кто-то хотел нанести ущерб компании

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Общество

Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований

Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований

Пришла пора отказаться от бюрократического подхода к вопросу снабжения российских подразделений, не входящих в структуру Минобороны РФ. Об этом заявил политолог, президент АНО "Евразийский институт молодежных инициатив" Юрий Самонкин.

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Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую

Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратил внимание на сомнительные с точки зрения закона действия ректора Тверского государственного медицинского университета.

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Новости