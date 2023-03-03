Французские эксперты смогли расшифровать данные черного ящика вертолета, в котором разбился министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

В настоящее время информация с бортового самописца передана в руки следователей. Подробности пока не уточняются.

Напомним, 18 января 2023 года в Броварах потерпел крушение вертолет. Погибли девять человек, находившихся внутри и еще 14 человек на земле.