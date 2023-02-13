Президент Украины Владимир Зеленский обделяет Францию, предоставляя контракты на восстановление инфраструктуры американским компания. Об этом сообщил бывший офицер разведывательной службы DGSE Ален Жюйе в интервью Boulevard Voltaire.
По мнению разведчика, контракты получит компания Black Rock из США, а Франция останется, как это произошло в Боснии, без выгодных предложений.
Жюйе предлагает поставить под вопрос дальнейшие инвестиции в Украине. Париж уже потратил более €7,5 млрд.
В трёх районах Киева вводят локальные отключения электричества
Речь идет о Голосеевском, Святошинском и Шевченковском районах украинской столицы
Украинские ресурсы сообщают о крушении Су-24 ЧВК "Вагнер", на котором Пригожин совершал боевой вылет
В небе над Бахмутом был сбит бомбардировщик ЧВК "Вагнер".
В Болгарии решили отказаться от обязательств перед Россией за газовый контракт
Не желая выполнять свои обязательства, виновников ищут в Москве
Военные врачи стали все чаще попадать под обстрел ВСУ
За последние восемь дней группа врачей не раз попадала под обстрел боевиков