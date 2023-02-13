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  • Опубликована сегодня в 21:57

Французский разведчик недоволен тем, что Зеленский отдает подряды США

Президент Украины Владимир Зеленский обделяет Францию, предоставляя контракты на восстановление инфраструктуры американским компания. Об этом сообщил бывший офицер разведывательной службы DGSE Ален Жюйе в интервью Boulevard Voltaire.

По мнению разведчика, контракты получит компания Black Rock из США, а Франция останется, как это произошло в Боснии, без выгодных предложений.

Жюйе предлагает поставить под вопрос дальнейшие инвестиции в Украине. Париж уже потратил более €7,5 млрд.

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