Президент Украины Владимир Зеленский обделяет Францию, предоставляя контракты на восстановление инфраструктуры американским компания. Об этом сообщил бывший офицер разведывательной службы DGSE Ален Жюйе в интервью Boulevard Voltaire.

По мнению разведчика, контракты получит компания Black Rock из США, а Франция останется, как это произошло в Боснии, без выгодных предложений.

Жюйе предлагает поставить под вопрос дальнейшие инвестиции в Украине. Париж уже потратил более €7,5 млрд.