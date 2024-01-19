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Лидер партии призвал Францию выйти из НАТО
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  • Опубликована сегодня в 22:09

Лидер партии призвал Францию выйти из НАТО

Франция должна рассмотреть возможность выхода из НАТО из-за агрессивной политики по отношению к России, особенно в свете размещения в Европе значительного числа военных сил и техники для проведения военных учений. С таким предложением выступил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X (предыдущая Twitter).

"По всей видимости, Североатлантический альянс стремится ускорить наступление Третьей мировой войны. Поэтому предлагаю выход из НАТО, избавление от этой опасной спирали глубинного государства, и выбор в пользу свободной Франции и мира!" — отметил он.

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