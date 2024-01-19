Франция должна рассмотреть возможность выхода из НАТО из-за агрессивной политики по отношению к России, особенно в свете размещения в Европе значительного числа военных сил и техники для проведения военных учений. С таким предложением выступил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X (предыдущая Twitter).
"По всей видимости, Североатлантический альянс стремится ускорить наступление Третьей мировой войны. Поэтому предлагаю выход из НАТО, избавление от этой опасной спирали глубинного государства, и выбор в пользу свободной Франции и мира!" — отметил он.
Итальянский суд разрешил использование фашистского приветствия на мероприятиях
Верховный кассационный суд Италии принял решение не считать фашистское приветствие, известное как "римский салют", преступлением.
Россиянам могут разрешить перелеты в Швейцарию в случае переговоров
Гражданам России, подвергнутым санкциям, возможно разрешат въезд на территорию Швейцарии, при условии их участия в мирных переговорах по Украине.
Ученые нашли метод выявления канцерогенов и мутагенов в воздухе с использованием мха
Ученые из Абердинского университета Великобритании обнаружили, что обычный мох может быть использован для контроля за уровнем загрязнения воздуха в городских условиях.
В Ленобласти 14-летняя девочка-подросток готовится к родам от своего 13-летнего друга
В Ленинградской области 13-летняя девочка забеременела от 12-летнего мальчика, что делает их одной из самых молодых пар в России, подготавливающейся к появлению первенца.