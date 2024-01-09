Бывший военнослужащий армии Франции Николя, обладающий двойным гражданством Франции и Российской Федерации, заявил, что французские солдаты в составе НАТО фактически служат интересам Соединенных Штатов, а не своей родине. В ходе беседы с РИА Новости он отметил, что в какой-то момент осознал, что его служба сводится к служению Америке, и по окончании контракта он окончательно покинул армию.
"Мы работаем за США, но платят французы. Так и было давным-давно, так экономно. Кровь не своя, деньги не свои — за вас работают", — отметил Николя.
Бывший солдат подчеркнул, что лично свидетельствовал о подобной динамике, когда служил в армии в период участия Франции в различных конфликтах, таких как в Кувейте, Югославии и на континенте Африки.
Он выразил мнение, что в случае военного конфликта во Франции готовыми к бою будут лишь 20% наиболее боеспособных граждан, а мобилизация не принесет существенных результатов, поскольку эмигранты не будут стремиться защищать французов, а сами французы не проявят интереса к защите так называемых "паразитов".
Ранее лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо высказывал мнение о необходимости выхода Франции из НАТО, утверждая, что именно Североатлантический альянс и США толкают Европу к возможной мировой войне.
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