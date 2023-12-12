Из-под стражи во Франции выпустили Фредерика Бегбедера

Французская полиция освободила писателя Фредерика Бегбедера, который был задержан утром в связи с обвинениями в изнасиловании, как сообщает радиостанция France Info. В течение продолжительного допроса, который занял несколько часов, сам писатель отрицал совершение любых преступлений. Важно отметить, что задержание произошло в рамках предварительного расследования, и на данный момент ему не предъявлены официальные обвинения.

Источник в правоохранительных органах сообщил радиостанции, что задержание Бегбедера произошло после жалобы неопределенной женщины, которая обвинила его в изнасиловании еще летом. Девушка, выдвигающая обвинения, утверждает, что между ними были сексуальные отношения, и в первый раз, когда они встретились в отеле, все произошло с ее согласия. Однако вторая встреча в тот же вечер уже не была согласованной со стороны женщины, сообщает ТАСС.

Фредерик Бегбедер известен как французский прозаик, публицист, литературный критик и актер. Среди его наиболее известных произведений можно выделить "Воспоминания необразумившегося молодого человека", "Каникулы в коме", "Любовь живет три года", "Романтический эгоист" и "99 франков". В 2009 году он был удостоен премии "Ренодо" за свою книгу "Французский роман", которая считается одной из важнейших литературных наград Франции.