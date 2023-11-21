Освобождения главы Нигера Базума потребовал Макрон

Французский президент Эмманюэль Макрон высказал требование о немедленном освобождении бывшего президента Нигера Мохамеда Базума смещенного в результате военного переворота в июле. Заявление было сделано в ходе встречи Макрона с лидером Кот-д'Ивуара Алассаном Уаттарой. Президент Франции подчеркнул, что Париж полностью поддерживает Мохамеда Базума и утверждает, что его освобождение является предпосылкой для любых дальнейших переговоров с военным режимом, установленным мятежниками в Нигере. Макрон также выразил свою поддержку Экономическому сообществу стран Западной Африки (ЭКОВАС) в их усилиях по нахождению мирного решения текущего кризиса. Он также выразил озабоченность по поводу быстрого ухудшения ситуации безопасности в регионе Сахеля.

26 июля группа военных из президентской гвардии в Нигере осуществила военный переворот, объявив об отстранении от власти Мохамеда Базума. Национальный совет спасения родины был создан для управления страной под предводительством командующего гвардией Абдурахмана Тчиани. Лидеры стран ЭКОВАС ввели строгие санкции против мятежников и требуют немедленного освобождения Базума, угрожая применением силы. В свою очередь, власти Мали и Буркина-Фасо выразили поддержку военным мятежникам.