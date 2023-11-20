Француза с отвёрткой задержали за кражу подгузников из детсада

В уик-энд во Франции правоохранительные органы задержали мужчину за кражу подгузников из детского сада. По данным газеты Figaro, задержание произошло ночью, когда мужчина покидал учреждение.

Инцидент, согласно статье, произошел ночью 19 ноября в Уллене, недалеко от Лиона. Журналисты сообщают, что престарелого мужчину задержали, когда он выходил из яслей с подгузниками и отвёрткой в руках. Отмечается, что ворван был в детский сад, взломав дверь.

"Мужчину около пятидесяти лет задержалис подгузниками в руках. Он выходил из яслей с отвёрткой при себе немногим ранее трёх часов ночи", — сообщает издание.

Тем не менее, в статье говорится, что после задержания злоумышленник утверждал, что не взламывал дверь здания. По его словам, он воспользовался тем, что дверь была открыта кем-то еще, кто пришел на самокате. Также известно, что задержанный будет представлен перед судом без предварительного следствия.