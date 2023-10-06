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Саркози столкнулся с обвинениями в рамках дела о предвыборной кампании 2007 года
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  • Опубликована сегодня в 14:29

Саркози столкнулся с обвинениями в рамках дела о предвыборной кампании 2007 года

Бывший президент Франции Николя Саркози столкнулся с новыми обвинениями в рамках дела о финансировании предвыборной кампании 2007 года.

В соответствии с его сообщением, экс-главу государства подозревают в скрытии информации о зависимости одного из свидетелей и сговоре с целью осуществления судебного мошенничества вместе с преступной группой, сообщает ТАСС.

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