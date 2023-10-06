Саркози столкнулся с обвинениями в рамках дела о предвыборной кампании 2007 года

Бывший президент Франции Николя Саркози столкнулся с новыми обвинениями в рамках дела о финансировании предвыборной кампании 2007 года.
В соответствии с его сообщением, экс-главу государства подозревают в скрытии информации о зависимости одного из свидетелей и сговоре с целью осуществления судебного мошенничества вместе с преступной группой, сообщает ТАСС.
Путин подчеркнул, что отношения между Россией и Узбекистаном успешно развиваются
Москва и Ташкент активно укрепляют свои отношения в различных сферах.
Впервые за 35 лет Парламент Южной Кореи отклонил кандидата на должность председателя Верховного суда
Впервые с 1988 года Парламент Республики Корея отклонил кандидата на должность председателя Верховного суда страны.
С начала текущего года более 750 детей-сирот получили жилье в Подмосковье
С начала 2023 года в Московской области более 750 детей-сирот получили жилье.
График движения поездов на МЦД будет изменен на Курском и Рижском направлениях
Изменения в расписании движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД произойдут ночью с 8 на 9 октября и с 9 на 10 октября.