Саркози столкнулся с обвинениями в рамках дела о предвыборной кампании 2007 года

Бывший президент Франции Николя Саркози столкнулся с новыми обвинениями в рамках дела о финансировании предвыборной кампании 2007 года.

В соответствии с его сообщением, экс-главу государства подозревают в скрытии информации о зависимости одного из свидетелей и сговоре с целью осуществления судебного мошенничества вместе с преступной группой, сообщает ТАСС.