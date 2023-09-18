Посол Франции был вызван в Министерство иностранных дел Российской Федерации после инцидента, связанного с отказом в допуске российских журналистов на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона в рамках саммита G20. Московское дипломатическое ведомство выразило свою озабоченность по этому поводу.

Отказ Франции предоставить доступ к мероприятию для российских журналистов был рассмотрен МИД РФ как дискриминационный акт. Российская сторона также подчеркнула, что отсутствие извинений со стороны Франции по этому вопросу свидетельствует о настойчивости Парижа в поддержке сегрегации и ограничения доступа российских СМИ к важным мировым событиям.

Сегодня важно подчеркнуть, что свобода прессы и равноправный доступ к информации являются важными принципами, и их соблюдение способствует развитию здорового и открытого обмена информацией между странами.