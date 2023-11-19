Из Франции на родину вернули печать вьетнамского императора

Золотая печать весом почти 11 кг, принадлежащая последнему вьетнамскому императору Бао Даю, вернулась на родину после более чем года интенсивных переговоров. Эту информацию распространило Вьетнамское информационное агентство, ссылаясь на заявление Министерства культуры, спорта и туризма.

Церемония передачи этой ценной реликвии состоялась в посольстве Вьетнама в Париже. В событии приняли участие министр культуры, спорта и туризма социалистической республики Нгуен Ван Хунг, посол Динь Тоан Тханг, глава постоянной миссии при ЮНЕСКО Ле Тхи Хонг Ван и директор департамента культурного наследия Ле Тхи Тху Хиен.

Этот исторический артефакт, оцененный более чем в €6,1 млн, принадлежит эпохе правления императора Минь Манга. Передачу печати осуществил председатель общества антикваров вьетнамской провинции Бакнинь Нгуен Тхе Хонг. Это стало возможным благодаря успешным переговорам межведомственной делегации Вьетнама и аукционного дома Millon, сообщает ТАСС.

Золотая печать, весом 10,7 кг, украшенная изображением свернувшегося дракона, входит в коллекцию произведений искусства, наследственностью потомков последнего вьетнамского монарха Бао Дая. Коллекция была передана наследникам после смерти его жены Моник Бодо в 2021 году.

Ранее, осенью 2022 года, средства массовой информации сообщили о планах аукционного дома Millon выставить этот ценный артефакт на торги. Экспертиза документов Национального архивного центра Вьетнама подтвердила подлинность печати, отчеканенной в 1823 году. Этому свидетельствуют записи в летописи и в протоколе передачи предмета французской колониальной администрацией главе государства - императору Бао Даю - 8 марта 1952 года. В 1953 году печать была перевезена императором во Францию.