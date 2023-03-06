Футболист ПСЖ Неймар не сыграет до конца сезона из-за травмы

Текущий футбольный сезон французский клуб ПСЖ отыграет без своего нападающего Неймара, так как тот получил травму голеностопа и должен ненадолго забыть о физической нагрузке, чтобы не усугубить положение. Об этом сообщила прес-служба клуба, добавив, что спортсмена в ближайшее время ждет операция по восстановлению связок, после которой он сможет приступить к тренировкам только через три месяца.
Напомним, что Неймар получил травму 19 февраля во время матча на чемпионате Франции против команды "Лилль", который закончился со счетом 4:3 соотвественно.
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