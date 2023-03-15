Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов станет руководителем делегации на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом информирует служба коммуникаций РФС.
Напомним, что предстоящий конгресс ФИФА пройдет 16 марта в Руанде. Также, на мероприятии состоятся выборы президента ФИФА.
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