Всероссийский форум, посвященный развитию дополнительного образования, проведут в Челябинске в 2023 году. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов в беседе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.
На мероприятии главными темами будут развитие дополнительного образования и его взаимодействие с основной программой обучения, следует из сообщения пресс-службы.
Кравцов отметил положительную динамику в улучшении системы дополнительного образования Челябинской области, в частности, благодаря открытию кванториумов (школ мышления для ускорения развития ребенка) в рамках нацпроекта "Образование".
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