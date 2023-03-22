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  • Опубликована сегодня в 21:53

Всероссийский форум по профобразованию пройдет в Челябинске

Всероссийский форум, посвященный развитию дополнительного образования, проведут в Челябинске в 2023 году. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов в беседе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

На мероприятии главными темами будут развитие дополнительного образования и его взаимодействие с основной программой обучения, следует из сообщения пресс-службы.

Кравцов отметил положительную динамику в улучшении системы дополнительного образования Челябинской области, в частности, благодаря открытию кванториумов (школ мышления для ускорения развития ребенка) в рамках нацпроекта "Образование".

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