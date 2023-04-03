Депутат Госдумы предложил ввести налоговый вычет на покупку школьной формы

Глава комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин предложил Минпросвещения ввести налоговый вычет на покупку школьной формы.
По словам Демина, в 2022 году российские семьи потратили в среднем 33 225 рублей на подготовку детей к школе, половина из которых была потрачена на одежду. В то же время, среднедушевой номинальный доход в стране составил 45 272 рубля по данным Росстата.
Депутат предложил предоставлять налоговый вычет для семей с одним или более ребенком в возрасте от 7 до 18 лет, за исключением тех, у кого годовой доход превышает 5 миллионов рублей.
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