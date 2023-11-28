Подсечно-огневое земледелие может быть полезным для лесов

Ученые из штата Огайо в США пришли к заключению, что использование одного из древнейших методов земледелия, известного как подсечно-огневое земледелие, способствует повышению разнообразия растительного и животного мира в окружающих лесных уголках. Исследование по этому поводу было опубликовано в научном журнале "Communications Earth & Environment" (CEE).

Суть подсечно-огневого земледелия заключается в выжигании леса и последующей посадке культурных растений на выгоревших участках. Этот метод возник в доисторические времена и по сей день используется некоторыми коренными народами по всему миру.

Ученые провели исследование, изучая воздействие подсечно-огневого земледелия на биоразнообразие лесов, используя для этого две деревни народа кекчи на юге Белиза в Центральной Америке.

Для оценки количества видов растений в определенных районах и их связи с изменением лесного покрова исследователи применили дистанционное зондирование с использованием дронов и наземное картографирование.

Полученные данные показали, что использование подсечно-огневого земледелия на средних участках в джунглях приводит к увеличению разнообразия растений. Это подтверждено спектральным анализом территории, который оценивает количество различных видов флоры на основе проходящего сквозь листву солнечного света.