Подсечно-огневое земледелие может быть полезным для лесов

Ученые из штата Огайо в США пришли к заключению, что использование одного из древнейших методов земледелия, известного как подсечно-огневое земледелие, способствует повышению разнообразия растительного и животного мира в окружающих лесных уголках. Исследование по этому поводу было опубликовано в научном журнале "Communications Earth & Environment" (CEE).
Суть подсечно-огневого земледелия заключается в выжигании леса и последующей посадке культурных растений на выгоревших участках. Этот метод возник в доисторические времена и по сей день используется некоторыми коренными народами по всему миру.
Ученые провели исследование, изучая воздействие подсечно-огневого земледелия на биоразнообразие лесов, используя для этого две деревни народа кекчи на юге Белиза в Центральной Америке.
Для оценки количества видов растений в определенных районах и их связи с изменением лесного покрова исследователи применили дистанционное зондирование с использованием дронов и наземное картографирование.
Полученные данные показали, что использование подсечно-огневого земледелия на средних участках в джунглях приводит к увеличению разнообразия растений. Это подтверждено спектральным анализом территории, который оценивает количество различных видов флоры на основе проходящего сквозь листву солнечного света.
"Когда лес стареет, крупные деревья создают плотный кроновой слой, который затушевывает свет, не допуская его до лесного дна и тем самым препятствуя росту других видов растений. Подсечно-огневое земледелие открывает участки леса, пропуская солнечный свет и способствуя укоренению и росту различных видов растений", — отметил главный автор исследования Шон Дауни.
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