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The Times: Великобритания планирует отправлять преступников в заграничные тюрьмы
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  • Опубликована сегодня в 22:38

The Times: Великобритания планирует отправлять преступников в заграничные тюрьмы

Правительство Великобритании ведет переговоры с Эстонией и другими европейскими странами о возможности размещения преступников из-за нехватки мест в британских тюрьмах, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

На прошлой неделе глава Министерства юстиции Великобритании Алекс Чок заявил на съезде правящей Консервативной партии в Манчестере, что правительство рассматривает внесение изменений в законодательство, позволяющих преступникам, осужденным в Англии и Уэльсе, отбывать наказание за рубежом. Ведомство также отметило, что в прошлом подобные меры уже применялись в Бельгии и Норвегии, которые отправляли своих заключенных в тюрьмы в Нидерландах.

Согласно The Times, нехватка мест в британских тюрьмах стала актуальной из-за ужесточения наказаний для преступников за различные правонарушения. В настоящее время в Англии и Уэльсе имеются всего 768 свободных мест в пенитенциарных учреждениях.

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