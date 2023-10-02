Leroy Merlin лидирует в рейтинге Forbes крупнейших иностранных компаний в России

Французская розничная сеть Leroy Merlin, специализирующаяся на товарах для дома, заняла первое место в рейтинге Forbes по крупнейшим иностранным компаниям в России по выручке за 2022 год. Выручка компании составила 529,7 миллиарда рублей. Второе место в списке заняла японская компания JT Groupe с выручкой в 432,6 миллиарда рублей, а третье место заняла американская Philip Morris International с выручкой в 399,9 миллиарда рублей.

Также в десятку лидеров вошли следующие компании: PepsiCo (303,7 миллиарда рублей), Elo Groupe (292,6 миллиарда рублей), Veon (286,4 миллиарда рублей), Metro AG (223,6 миллиарда рублей), Mars (201,4 миллиарда рублей), Nestle (195 миллиарда рублей) и Chery Automobile (147,5 миллиарда рублей), сообщает ТАСС.

Forbes отметил, что Leroy Merlin не предоставила финансовую отчетность, поэтому для составления рейтинга использовалась оценка выручки, сделанная агентством INFOLine. Еще одной компанией, которая не раскрыла свои финансовые данные за 2022 год, стала российская "дочка" Nestle.

Ранее Leroy Merlin занимала второе место в рейтинге, но стала лидером после ухода с российского рынка бывшего лидера — немецкой компании Volkswagen Group.

Forbes также отметил, что за год 22 иностранные компании, которые были в прошлогоднем рейтинге, покинули российский рынок или временно приостановили свою деятельность. В то же время количество китайских компаний на рынке увеличилось (шесть компаний в списке), но по-прежнему лидируют компании из США (год назад в рейтинге было десять компаний, сейчас — шесть). Компания Leroy Merlin также не будет участвовать в следующем рейтинге, так как в марте 2023 года она объявила о планах передать контроль над своим российским бизнесом местному менеджменту.